Lupi rebate presidente do Podemos: Moro cai “rapidinho”

Presidente do PDT comparou Moro com balão japonês após Renata Abreu atacar Ciro Gomes

Por Lucas Marchesini, Metrópoles - O presidente do PDT, Carlos Lupi, rebateu nesta segunda-feira (3/1) a presidente do Podemos, Renata Abreu, que havia atacado o desempenho eleitoral de Ciro Gomes.

Em entrevista à coluna na sexta-feira (31/12), Abreu disse que a campanha de Ciro não cresceu “nada”, mesmo tendo contratado o marqueteiro João Santana, responsável pelas duas eleições de Dilma Rousseff.

Na última pesquisa do Ipec, divulgada em 14 de dezembro, Moro e Ciro apareciam em empate técnico. O ex-ministro de Bolsonaro tinha 6% enquanto o ex-governador do Ceará somava 5%. Ambos estão bem atrás do líder das pesquisas, o ex-presidente Lula, que registrava 48% das intenções de voto, e de Jair Bolsonaro, que aparecia com 21%.

