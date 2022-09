Machista, Bolsonaro diz que o que mulher "gosta" é de "beijinho, rosa"

Apesar das tentativas de reverter a imagem ruim entre o eleitorado feminino, Bolsonaro segue mostrando seu machismo, como no ataque à jornalista Vera Magalhães no debate da Band edit

247 - Jair Bolsonaro (PL), que vem tentando reverter sua imagem ruim entre o eleitorado feminino, voltou a fazer comentários machistas durante sua live semanal nesta quinta-feira (1).

Ao dizer que anunciaria uma "notícia boa para as mulheres", o chefe do Executivo ironizou: "se bem que notícia boa para mulher é beijinho, rosa, presentes, férias… tá entendendo? É isso que vocês gostam? É, né?". A declaração foi recuperada pelo portal Poder360 . Bolsonaro, então, prosseguiu afirmando, sem citar dados, que o número de feminicídios caiu durante sua gestão na presidência.

O atual ocupante do Palácio do Planalto está 21 pontos percentuais atrás de seu principal concorrente à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre o eleitorado feminino (50% a 29% nas intenções de voto). Os dados são do último levantamento PoderData (registro no TSE: BR-06922/2022 - margem de erro de 2 pontos e intervalo de confiança de 95%), que entrevistou, por telefone, 3.500 eleitores de 308 municípios entre 28 a 30 de agosto de 2022.

Apesar das tentativas de melhorar a imagem entre as brasileiras, Bolsonaro acumula atos machistas : além do infeliz comentário desta quinta, o chefe do Executivo também atacou a jornalista Vera Magalhães ao vivo, em rede nacional, no debate da Band no domingo (28): “Vera, eu não poderia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim”, afirmou, na ocasião.

