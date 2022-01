Mãe de Bolsonaro está internada desde segunda-feira, revela médico

Apoie o 247

Revista Fórum - Olinda Bonturi Bolsonaro, 94 anos, mãe de Jair Bolsonaro (PL), está internada no Hospital São João, no município de Registro, na região do Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Ela está sob cuidados médicos desde segunda-feira (17), mas somente nesta quinta (20) a notícia vazou.

Ela está internada na ala de apartamentos particulares da unidade de saúde e está sendo submetida a exames.

Não há informações a respeito do estado de saúde de Olinda ou a razão que a levou à internação. Segundo o médico responsável, a divulgação do quadro clínico precisa ser autorizada pela família.

