Mãe de Isabella Nardoni envia mensagem ao pai de Henry, que desabafa: 'estou no fundo do poço'

Há exatos 13 anos, a menina Isabella Nardoni, então com 5 anos, foi agredida e arremessada da janela do sexto andar do Edifício London, na Zona Norte de São Paulo, no dia 29 de março de 2008. edit

247- O pai do menino Henry Borel Medeiros, de 4 anos morto no dia 8 de março, foi procurado pela administradora Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabela Nardoni. Através do WhatsApp, ela lhe prestou solidariedade pela morte do filho Henry, e lhe enviou mensagens de força e fé. Ao GLOBO, o engenheiro disse que ela "escreveu coisas lindas". O contato foi feito na última sexta-feira, dia 9, a professora Monique Medeiros da Costa e Silva ter sido presa ao lado do namorado, o médico e vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Dr. Jairinho (sem partido). A reportagem é do portal O Globo.

Na manhã desta terça-feira, dia 13, Leniel fez um difícil desabafo sobre a perda do filho. Em uma rede social, o engenheiro Leniel Borel de Almeida afirmou que "cada dia chega mais ao fundo do poço" e que as últimas notícias sobre o caso "têm acabado com ele". Na publicação, o engenheiro postou uma imagem do filho sorridente, fantasiado na escola.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.