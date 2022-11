Mãe de Paulo Gustavo “dá aula” sobre o que é “luto” e pede respeito a bolsonaristas

Apoie o 247

247 - Mãe do ator Paulo Gustavo, uma das mais de 680 mil vítimas fatais da Covid-19, dona Déa Lúcia publicou em seu perfil no Instagram um texto em que explica o que é de fato o luto. O termo tem sido muito adotado por bolsonaristas para definir o sentimento de terem sido derrotados nas eleições presidenciais do último domingo, 30 de outubro. E tem sido adotado inclusive por famosos como o ex-jogador Rivaldo. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

"O luto merece ser respeitado. Pessoas estão sofrendo de luto de verdade e você está brincando de luto por causa de um candidato. Se você sentisse a dor do luto, parava de brincar. O Brasil segue vivo. Não seja um filho mimado. Respeite o outro. Somos um país democrata."

