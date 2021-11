Mãe e ministro da Casa civil se calam sobre uso da verba parlamentar em compra de combustível de avião

Combustível foi adquirido em locais onde Ciro Nogueira tinha agenda oficial ou realizou postagens nas redes sociais, após o ministro ter se licenciado do mandato no Senado dando lugar para a mãe, Eliane Nogueira edit

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e sua mãe, a senadora Eliane Nogueira (PP-PI), optaram por não se pronunciar acerca da revelação de que ela utilizou R$ 46,9 mil da verba da cota parlamentar para adquirir combustível de avião, apesar de não possuir nenhuma aeronave em seu nome. O combustível foi adquirido em locais onde Ciro tinha agenda oficial ou realizou postagens nas redes sociais, após o ministro ter se licenciado do mandato no Senado para assumir um cargo no primeiro escalão do governo Jair Bolsonaro. A informação é do jornal Folha de S. Paulo.

Apesar de Eliane não ter registrado nenhum avião próprio na declaração apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2018, Ciro aparece como proprietário de 95% de uma aeronave Beech Aircraft B200, avaliada em R$ 2,8 milhões. Ao todo foram apresentadas oito notas fiscais, reembolsadas pelo Senado, entre julho e outubro deste ano.

O senador e líder do Podemos, Álvaro Dias (PR), disse que é preciso “aguardar explicações

"Vamos aguardar as explicações, porque eu não sei se ele [Ciro Nogueira] vai confirmar ou negar. Então temos que aguardar", destacou.

O líder da oposição, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), considerou o ato como” impróprio e inadequado”. "O ministro já tem toda a estrutura própria do ministério, tem prerrogativa para usufruir de voos da FAB [Força Aérea Brasileira], então acho um tanto impróprio e inadequado", disse.

Ainda segundo a reportagem, o subprocurador-geral do Tribunal de Contas da União (TCU), Lucas Furtado, afirmou que iria analisar o caso mais detalhadamente para então decidir quais providências serão adotadas.

