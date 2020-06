Maia adere ao movimento antirracista e revolta bolsonaristas

Revista Fórum - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-SP), aderiu à mobilização antirracista que toma conta das redes sociais e de várias cidades nos Estados Unidos, no Brasil e também ao redor do mundo.

Pelo Twitter, nesta terça-feira (2), Maia postou: “A bandeira do antirracismo é mais do que essencial. Em uma democracia, em um país livre como o nosso, é importante respeitar as diferenças e não tolerar a discriminação, o tratamento desigual, a violência escondida atrás do preconceito”.

A postagem do presidente da Câmara revoltou apoiadores de Bolsonaro nas redes. “Infeliz, você tá defendendo a bandeira dos comunistas. Sua hora está chegando”, ameaçou uma usuária da rede social.

A bandeira do antirracismo é mais do que essencial. Em uma democracia, em um país livre como o nosso, é importante respeitar as diferenças e não tolerar a discriminação, o tratamento desigual, a violência escondida atrás do preconceito. pic.twitter.com/Pj4fvdVSeq — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) June 2, 2020





