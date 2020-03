Maia: “até hoje a gente não viu política do governo para isolar os idosos”

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou nesta quarta-feira (25) cobrou uma política "séria" para o isolamento de idosos em meio à pandemia do novo coronavírus, rebatendo as declarações do mandatário que defendeu a adoção de um "isolamento vertical" (somente do grupo de risco, como os idosos).

"Como alguém pode falar em isolamento vertical se até hoje não apresentou uma proposta de contingenciamento para os idosos brasileiros mais pobres?", questionou Maia.

E acrescenta: "Eu fico pensando: como o governo pode falar de um assunto, sabendo que nós temos milhares de idosos nas comunidades do Rio de Janeiro, que São Paulo tem 7 milhões de pessoas acima de 60 anos, muitas delas certamente de baixa renda, e até hoje a gente não viu do governo qual a política para isolar os idosos?".

Maia defendeu que é preciso garantir a eficácia do isolamento vertical dos idosos e lembrou que muitos deles vivem em comunidades carentes e em casas pequenas, que geralmente abrigam muitas pessoas, incluindo jovens que estariam liberados do isolamento.

"Pedir uma operação, uma liberação vertical, sem a gente ter feito uma operação de guerra para proteger os idosos que vivem em várias comunidades, em todos os estados, me parece [...] que não há uma preocupação com esses brasileiros que vivem em ambientes pequenos, com muitos parentes, muitos jovens e que certamente saindo para trabalhar, voltarão para suas residências e contaminarão milhões ou milhares de brasileiros", afirmou.

Segundo o presiente da Câmara, "a partir do momento em que o governo tiver uma política séria, responsável, olhando com mais cuidado e mais urgência esses idosos que vivem nessas comunidades, e construir uma solução de isolamento para essas pessoas, distante daqueles que vão sair da comunidade para trabalhar, ou para a escola, e voltar, certamente você tem condição de daqui algumas semanas liberar os mais jovens para proteger os mais idosos".