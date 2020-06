Maia defende adiamento das eleições contra opinião de prefeitos e vereadores

247 - O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defende o adiamento das eleições municipais e critica a posição de prefeitos que propõem a manutenção da data. Maia considera uma incoerência desses prefeitos defenderem a manutenção da data ao mesmo tempo em que reivindicam verbas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. A proposta de adiamento das eleições é exatamente uma medida para evitar maior contágio.

As jornalistas Danielle Brant e Isabella Macedo informam em reportagem na Folha de S.Paulo que Maia tenta costurar um acordo para votar já na semana que vem a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que adia as eleições de outubro para novembro, já aprovada no Senado.

Os prefeitos e vereadores que buscam a reeleição consideram que caso o calendário eleitoral seja mantido, os adversários teriam menos tempo para fazer campanha junto aos eleitores, o que, em tese, beneficiaria os atuais ocupantes dos cargos.

Maia fez críticas a essa posição, considerando incoerente o prefeito dizer que ainda existe crise, reivindicar mais recursos para a saúde e ao mesmo tempo defender que ao manter a data das eleições em outubro será mais fácil se reeleger.

O Presidente da Câmara insistiu na tese de que a prioridade no momento é salvar vidas e não a eleição. E afirmou que está dialogando com os partidos para tentar conseguir um consenso em torno do adiamento.

A principal resistência ao adiamento da data das eleições vem de partidos como MDB, PP, PL, DEM, Republicanos e PSL.

Para ser aprovada na Câmara, a proposta de adiamento precisa ser aprovada pelo plenário em dois turnos e obter o apoio de pelo menos três quintos dos deputados (308 votos) em cada votação.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.