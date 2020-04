Maia diz que a despeito de Bolsonaro, Mandetta tem apoio da sociedade e da Câmara no combate à pandemia

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) saiu em defesa do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que vem sendo alvo de críticas por parte de Jair Bolsonaro por sua atuação frente à pandemia do novo coronavírus. E afirmou que ele tem o apoio de toda a sociedade e “do parlamento, nem se fala”. “Mandetta tem todo o respaldo que precisar da Câmara dos Deputados”, completou.

“Mandetta não vai pedir o boné mesmo com toda a adversidade", destacou Maia nesta sexta-feira (3), durante teleconferência promovida pelo jornal Valor Econômico. Ainda conforme o parlamentar, Bolsonaro sabe que se der ouvidos a quem deseja a saída de Mandetta de forma oportunista, a decisão final será política.

“Mesmo sendo desautorizado, Mandetta cumpre papel fundamental baseado na ciência e é fundamental que ele não saia da condução dessa crise”, ressaltou o presidente da Câmara. “Toda vez que Bolsonaro vem a público criticar Mandetta, mais atrapalha do que ajuda. Mandetta tem tranquilidade para não sair do trilho por pressão do presidente”, disse

Ainda segundo Maia, Bolsonaro se tornou uma espécie de “comentarista” do próprio governo e que ele procura colocar a responsabilidade pela crise em cima dos outros, como os governadores que determinaram medidas de isolamento social para evitar a propagação da covid-19. “Governadores têm feito papel extraordinário sob orientação de Mandetta e presidente critica governadores que seguem orientação de seu próprio ministro”.

