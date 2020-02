Maia diz que empresários fazem 'campanha contra' reforma tributária e compara com Previdência

247 - O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), presidente da Câmara, criticou nesta segunda-feira (17) empresários que fazem "campanha contra" a reforma tributária.

"Não é justo que, em vez de a gente estar em uma grande mesa de debates da sociedade, inclusive com os empresários, parte dos empresários estarem fazendo campanha contra. Não foi assim que eles trabalharam na Previdência. Mas na previdência eles não pagam a conta", afirmou Maia, segundo o G1. Vale lembrar que Maia foi o comandante da reforma da Previdêcia no parlamento.

A reforma tributária é uma das pricniapis pautas do governo e deve passar por discussão em uma comissão mista do Congresso, formada por deputados e senadores, com o objetivo de unir os textos que já tramitam em ambas as Casas.