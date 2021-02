Maia garantiu abrir impeachment, diz líder do PT durante reunião da bancada

Líder do PT na Câmara dos Deputados, Ênio Verri, afirmou, durante uma reunião do partido, que Rodrigo Maia teria assegurado que irá ler a abertura de um dos mais de 60 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro antes de deixar o a presidência da Casa edit

247 - O líder do PT na Câmara dos Deputados, Ênio Verri (PR), afirmou, durante uma reunião da bancada do partido nesta segunda-feira (1), que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), teria assegurado que irá ler um dos mais de 60 pedidos de impeachment de Jair Bolsonaro antes de deixar o comando da Casa. A informação é do UOL.

Maia, que também já anunciou que irá deixar o DEM, já vinha dando sinais de irritação com a interferência e a cooptação de parlamentares por parte do governo Jair Bolsonaro. A gota d’água aconteceu na noite este domingo (31), quando o seu partido anunciou que iria adotar uma posição de neutralidade na eleição para a presidência da Câmara, esvaziando o apoio de seu candidato, Baleia Rossi (MDB-SP).

Com a debandada do DEM, outros partidos podem fazer o mesmo e Arthur Lira (PP-AL), candidato apoiado Planalto, poderá ganhar o pleito.

