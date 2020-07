Maia provoca Weintraub e ironiza brinquedo de super-herói com seu rosto

"Será que o compliance do Banco Mundial já viu esse tuíte?", escreveu o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no Twitter, em resposta ao post do ex-ministro Abraham Weintraub divulgando brinquedo com seu rosto edit

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), provocou o ex-ministro Abraham Weintraub, que fez uma publicação divulgando um brinquedo com seu rosto no boneco do super-herói Homem de Ferro.

"Será que o compliance do Banco Mundial já viu esse tuíte?", escreveu Maia no Twitter, em resposta ao post do ex-ministro. O ex-titular do Ministério da Educação está com a situação indefinida sobre sua indicação pelo governo brasileiro a um cargo no Banco Mundial.

Será que o compliance do Banco Mundial já viu esse tuíte? https://t.co/giCAkcfImM July 16, 2020

Não foi a primeira vez que Maia criticou a indicação de Weintraub para a instituição financeira. Quando o ex-ministro foi demitido e foi oficializada a notícia de que seria indicado para o Banco Mundial, o parlamentar disse que o economista ajudou a quebrar o Banco Votorantim em 2009. "Não sabem que ele trabalhou no Banco Votorantim, que quebrou em 2009", afirmou Maia na ocasião.

O centrão, que Maia é um dos principais representantes, foi um dos setores que pressionaram Jair Bolsonaro a demitir o ex-ministro da Educação, que constantemente atacava outras instituições e outros países, ferindo uma política diplomática.

