Maia rebate Bolsonaro e sai em defesa de Mandetta: “No meio da guerra não se muda general”

247 - O presidente da Câmara do Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), rebateu a declaração de Jair Bolsonaro, que disse em sua live semanal nesta quinta-feira (9), que “médico não abandona paciente, mas paciente pode trocar de médico”.

“O Bolsonaro é um cara que gosta de fazer frases e mandar recados, mas foi ele quem nomeou o Mandetta e conhecia as suas qualidades. Ele disse que, na guerra, de forma nenhuma ia mandar embora o ministro. Fico com essa frase para crer na manutenção do Mandetta”, afirmou Maia, em entrevista ao apresentador José Luiz Datena, na Rádio Bandeirantes.

Mandetta pertence ao mesmo partido de Maia, o DEM, e as declarações reforçam o clima de tensão dentro do partido após vazar conversa do também ministro Onyx Lorenzoni, em que diz ao colega e ex-ministro Osmar Terra que não fala com Mandetta há dois meses e defende sua demissão do cargo, caiu como uma bomba no DEM, legenda de Onyx e Mandetta.

Segundo Maia, como Bolsonaro veio das Forças Armadas, ele sabe que “no meio da guerra, mudar o general quatro estrelas não é o melhor momento”, porque teria que modificar toda a estrutura e isso levaria entre dois e três meses.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.