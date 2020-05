Maia sai em defesa do STF e critica bolsonaristas: “redes de fake news estão vinculadas a Bolsonaro”

"Divulgação de notícias falsas é um problema no Brasil e no mundo, que tem interferido no processo eleitoral”, admitiu Rodrigo Maia, ao comentar a operação do Supremo no inquérito das Fake News, afirmando ainda que “muitas dessas redes de fake news estão vinculadas em apoiamento ao presidente” edit

247 - Depois de afirmar que não acredita que a instabilidade política chegue a uma “situação extrema”, minimizando a escalada autoritária de Jair Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, publicou uma mensagem pregando a harmonia entre os poderes, mas ele sai em defesa do Supremo Tribunal Federal, alvo de ataques de apoiadores de Bolsonaro.

“A gente não pode ser a favor de uma decisão do Judiciário porque é um adversário nosso, e ser contra quando acontece com um aliado. As nossas leis precisam ser respeitadas. Divulgação de notícias falsas é um problema no Brasil e no mundo, que tem interferido no processo eleitoral”, escreveu Maia, ao comentar a operaçãodo Supremo no inquérito das Fake News.

Maia lembrou que “muitas dessas redes de fake news estão vinculadas em apoiamento ao presidente” e “vêm no intuito de ampliar e criar um ambiente e uma narrativa da sociedade contra as intuições democráticas”.

“São narrativas falsas que precisam ter uma resposta do Judiciário e uma lei que responsabilize as plataformas. Tudo isso é muito grave, mas o Parlamento vai continuar trabalhando de forma independente e tentando, ao máximo, o diálogo e a harmonia entre as instituições”, acrescentou.





