Maia se reúne com Guedes, Mandetta o presidente do Banco Central sobre gravidade do coronavírus no Brasi

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se reuniu nesta quarta-feira com os ministros da Economia, Paulo Guedes, da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Netto, para avaliar o impacto da epidemia do coronavírus no Brasil edit

247 - "Nos reunimos hoje no Congresso com os ministros Paulo Guedes e @lhmandetta e com o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para debater o impacto que a epidemia de #coronavírus terá no Brasil", escreveu o presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ) no Twitter.

O Brasil já tem 69 casos da doença e generaliza-se a opinião de que o desempenho da economia será ainda mais afetado