Maia tem pressa e quer votar reforma administrativa ainda neste ano

247 - Em uma nova lua de mel com o governo, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) parabenizou Jair Bolsonaro no ato simbólico de entrega da reforma administrativa no Congresso e afirmou que espera votar a proposta pelo menos na Câmara até o fim do ano.

"Temos certeza que nosso tempo é curto, principalmente para a PEC emergencial, para que na hora que o Congresso for aprovar o Orçamento possamos ter espaço pra renda emergencial. Vamos trabalhar para que seja promulgada ainda este ano, porque será fundamental para milhões de brasileiros", disse Maia.

A proposta de reforma administrativa não abrange parlamentares, magistrados, promotores e militares, que tem salário mais altos, atingindo somente os servidores comuns, que vão pagar a conta da reforma.

Mas para Maia, a proposta "vai no ponto correto, olhando o futuro do serviço público brasileiro para oferecer um bom serviço ao cidadão".

