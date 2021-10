Mainardi diz que Moro vai anunciar candidatura presidencial em novembro

Segundo o colunista do Antagonista, site alinhado à Lava Jato e a Sergio Moro, o nome do ex-juiz será apresentado “nos primeiros dias de novembro” edit

247 - Sergio Moro deve anunciar sua disponibilidade para disputar o Palácio do Planalto “nos primeiros dias de novembro”, segundo o jornalista Diogo Mainardi, do Antagonista , site alinhado à Lava Jato e ao ex-juiz.

Segundo Mainardi, “se, antes de junho de 2022, surgir um nome da Terceira Via mais forte do que o dele, capaz de derrotar Lula e Jair Bolsonaro, ele vai renunciar à candidatura e, claro, apoiar esse nome”.

O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, responsável por tirar Lula da disputa presidencial de 2018 através da Lava Jato, está morando nos Estados Unidos e desembarcou no Brasil no mês passado para conversas com lideranças sobre o cenário eleitoral do próximo ano.

Em coluna publicada neste sábado (9), o jornalista Guilherme Amado disse que o Podemos já considera Moro como o candidato da sigla à presidência. A presidente do partido, Renata Abreu, tem anunciado o ex-juiz como o nome da sigla, segundo o colunista.

