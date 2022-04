Maior convenção da Assembleia de Deus declara apoio a Bolsonaro na eleição

Jair Bolsonaro estava presente na convenção e declarou que é "muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração", destacando que os "valores cristãos" estão "ameaçados" edit

247 - Em convenção geral das Assembleias de Deus no Brasil, realizada nesta terça-feira, 19, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, dirigente da Igreja, declarou o apoio do segmento a Jair Bolsonaro (PL).

Ele deixou claro que Bolsonaro é "o nosso pré-candidato" e que o "Deus a quem ele honra com certeza o honrará no próximo mês de outubro". Wellington também declarou que a cúpula da convenção espera que Jesus Cristo dê vitória ao candidato ainda no primeiro turno.

"O senhor é o nosso pré-candidato, mas esperamos que no mês de outubro, para envergonhar o Diabo, para dizer àquela gente que não gosta dos crentes, que Jesus Cristo, o Senhor, dará a este homem a vitória no primeiro turno, se Deus assim permitir", afirmou.

Jair Bolsonaro estava presente na convenção e declarou que é "muito bom estar entre aqueles que têm Deus no coração", destacando que os "valores cristãos" estão "ameaçados".

"Hoje, nós temos, no governo, um presidente que acredita em Deus, respeita os seus militares, defende a família e deve lealdade ao seu povo. O que nós juntos estamos construindo é um caminho sólido, sem retorno, rumo à prosperidade. Temos os nossos valores, também sou cristão, minha esposa evangélica, esses valores estão ameaçados", afirmou.

