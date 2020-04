Maioria acredita que Bolsonaro mais atrapalha que ajuda no combate ao coronavírus, diz Datafolha

Segundo o instituto, 51% concordaram com a opção de que o presidente “mais atrapalha que ajuda” no combate ao vírus. Os que pensam o contrário são 40% edit

Fórum - A maioria dos brasileiros está descontente com a postura de Jair Bolsonaro com relação à pandemia do coronavírus. Pesquisa recente do Datafolha revelou que 51% das pessoas considera que o presidente “mais atrapalha que ajuda” no combate à doença.

Outro dado negativo para Bolsonaro é que a maioria dos entrevistados apoia o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, cuja popularidade saltou para 76%, mais que o dobro da do presidente, que tem 33%.

