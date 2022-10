Maioria da população é a favor da redução da maioridade penal e contra o aborto e as armas, mostra pesquisa Quaest

Dados estratificado do levantamento mostram que "a divisão eleitoral de 2022 não é uma mera disputa por poder, é uma disputa de visões de mundo", diz Felipe Nunes, da Quaest edit

247 - Dados da pesquisa Quaest, encomendada pela Genial Investimentos, divulgados neste sábado (15) mostram que a maioria dos brasileiros é a favor da redução da maioridade penal, tema que vem sendo utilizado por Jair Bolsonaro (PL) nesta reta final de segundo turno para conquistar votos.

O levantamento também mostra que a maior parte da população é contra a 'legalização' do aborto, pauta que também vendo sendo utilizada eleitoralmente por Bolsonaro e seus apoiadores. O grupo tenta colar no ex-presidente Lula (PT) a imagem de defensor do aborto. O petista já se disse pessoalmente contra, mas afirma que o tema deve ser tratado como questão de saúde pública, já que, mesmo sendo proibido, mulheres pobres tentam fazer o procedimento clandestinamente, o que gera problemas de saúde e pode até levá-las à óbito.

Ainda que Bolsonaro tenha capturado para si duas pautas que contam com o respaldo dos brasileiros, ele perde no que se refere ao armamento. Grande parte da população é contra a facilitação da compra e posse de armas de fogo.

O preconceito contra homossexuais e cotas raciais ainda dividem opiniões.

Diretor da Quaest, Felipe Nunes afirma que "a divisão eleitoral brasileira de 2022 não é uma mera disputa por poder, é uma disputa de visões de mundo, de valores e atitudes completamente diferentes". Isto porque os dados estratificados entre os apoiadores de Lula e Bolsonaro não muito diferentes.

Veja as análises de Felipe Nunes:

2/ Quando comparamos os resultados por região, fica ainda mais claro que esses 3 temas são quase unanimidade no país. 'Todo mundo' é a favor da redução da maioridade penal e contra a legalização do aborto e da facilitação da compra de armas. pic.twitter.com/FGx7PRQGW2 — Felipe Nunes (@felipnunes) October 15, 2022

4/ Como são discussões de cunho moral, olhar o recorte religioso vale a pena. Os evangélicos são os menos tolerantes em relação ao aborto e à manifestação de afeto em público de gays/lésbicas. Mas também são contra as armas. pic.twitter.com/TsdFmYVH7V October 15, 2022

6/ Bolsonaro defende a redução da maioria penal porque 96% de seus eleitores e 89% dos eleitores de Lula concordam com ele nisso! Tática eleitoral que pode atrair eleitores lulistas para Bolsonaro. — Felipe Nunes (@felipnunes) October 15, 2022

8/ Em relação aos outros temas, o que vemos é só divisão e distanciamento: 60% dos eleitores de Bolsonaro concorda que é ruim ver gays/lésbicas se beijando em público; apenas 35% dos eleitores de Lula concordam com essa frase. — Felipe Nunes (@felipnunes) October 15, 2022

10/ A análise mais detalhada das atitudes dos eleitores brasileiros confirma o grau de conservadorismo presente em nossa sociedade, e o grau de polarização social a que chegamos representada pela disputa entre Lula e Bolsonaro. — Felipe Nunes (@felipnunes) October 15, 2022

