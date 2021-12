Maioria da Primeira Turma do STF vota para manter prisão do caminhoneiro bolsonarista Zé Trovão

Apoie o 247

247 - A maioria dos ministros da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) votou de forma favorável à manutenção da prisão do caminhoneiro bolsonarista Marcos Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão.

De acordo com reportagem do jornal O Globo, o relator do processo na Corte, Luís Roberto Barroso, e as ministras Rosa Weber e Cármen Lúcia votaram pela manutenção da prisão. O ministro Alexandre de Moraes se declarou impedido, uma vez que o pedido da defesa de Zé Trovão questiona uma decisão do próprio Moraes. O ministro Dias Toffoli ainda não declarou o seu voto sobre o tema.

O julgamento sobre a permanência ou não da prisão começou na última sexta-feira (4). Zé Trovão está preso desde o dia 26 de outubro sob a acusação de comandar ameaças às instituições democráticas por meio de “atos violentos de protesto” durante as manifestações convocadas por Jair Bolsonaro e militantes da extrema direita no dia Sete de Setembro.

