Maioria dos brasileiros defende taxação de super-ricos para combater a desigualdade, diz pesquisa

247 - Pesquisa presencial realizada pela Oxfam Brasil/Datafolha aponta que a maioria dos brasileiros defende a cobrança de impostos mais altos sobre a parcela mais rica da população como uma forma de assegurar programas de transferência de renda e de assistência social aos mais necessitados. De acordo com o jornal O Globo, o estudo intitulado “Nós e as Desigualdades 2022” destaca que 85% da população concorda com o aumento dos impostos de pessoas muito ricas para financiar políticas sociais. O percentual é idêntico aos que avaliam que o progresso do país está diretamente ligado à redução da desigualdade entre pobres e ricos.

Outros 96% acreditam que o governo tem obrigação de garantir os recursos necessários para os programas de transferência de renda e de assistência social e 95% defendem que o Auxílio Brasil deve ser estendido para todas as pessoas em situação de pobreza.

“Os brasileiros, segundo a pesquisa, defendem ainda a universalização de políticas públicas de saúde e educação, apoiam medidas como a Lei de Cotas Raciais nas universidades públicas para equilibrar as oportunidades ao ensino superior e têm emprego e renda como prioridades para um futuro mais próspero. Esse apoio, revelou a pesquisa, é maior entre os jovens de 16 a 24 anos”, destaca a reportagem.

A quarta edição da pesquisa “Nós e as Desigualdades” ouviu de forma presencial 2.564 pessoas em 130 cidades de todas as regiões do país, entre os dias 8 e 15 de março. A margem de erro do estudo é de 2%, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

