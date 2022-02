Maioria dos católicos rejeita o governo Bolsonaro, aponta levantamento

Apoie o 247

247 - A pesquisa do PoderData, feita de 13 a 15 de fevereiro de 2022 e divulgada esta semana, apontou que, levando em consideração as pessoas frequentadoras da Igreja Católica, 61% consideram o governo Jair Bolsonaro "ruim" ou "péssimo". Apenas 23% desses eleitores acham a gestão "ótima" ou "boa". As estatísticas por religião do levantamento foram publicadas pelo site Mídia Ninja.

No caso do eleitorado evangélico, Bolsonaro tinha 50% de aprovação hpa seis meses, contra 34% que o consideravam "ruim" ou "péssimo". A aprovação caiu para 41% e a reprovação aumentou para 39% na última pesquisa.

Nas intenções de votos gerais, Bolsonaro ficou em segundo lugar, com 31% dos votos, atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 40%. A soma dos votos dos adversários do petista chegou a 51%.

Na disputa de segundo turno, o ex-presidente venceu todos os oponentes, na pesquisa, com diferenças que oscilam de 15 pontos percentuais (em relação a Bolsonaro) até 28 pontos em relação ao governador de São Paulo, João Doria (PSDB).

