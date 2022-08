Maioria dos deputados do Centrão esconde o partido nas redes sociais

Partidos do Centrão são úteis a políticos de direita para obter verbas do orçamento secreto, mas não atraem votos edit

247 - Políticos do Centrão, grupo de direitistas, são os que mais escondem suas legendas nas mensagens eleitorais em redes sociais.

Os candidatos a deputado federal que disputam a reeleição pelo partido de Jair Bolsonaro, o PL, estão entre os que mais escondem o partido. A sigla é presidida por Valdemar Costa Neto. Levantamento feito pelo Lagom Data, empresa de inteligência de dados, mostra que apenas 17,7% dos deputados federais do PL que tentam renovar o mandato em outubro deste ano contam aos seus eleitores em que agremiação estão filiados, informa o jornal O Estado de S.Paulo

Mais votado na eleição de 2018, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ocupante do Palácio do Planalto, também não menciona o PL. Seu santinho o apresenta como parlamentar que está “trabalhando por São Paulo e lutando por todo o Brasil”.

A deputada Carla Zambelli, um dos principais nomes do bolsonarismo na Câmara, tenta justificar não ter informado ser do PL aos seus eleitores por falta de espaço. “Não coloquei porque tenho outras informações que são imprescindíveis para mim”.

O presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas-AL), também omite seu partido e diz em santinhos de campanha que “Alagoas quer, o Brasil precisa”, sem menção a sua sigla.

