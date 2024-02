Mais de 1 milhão de pessoas não têm banheiro em suas residências no país, aponta IBGE

De acordo com o instituto, existia ao menos um banheiro de uso exclusivo em 71 milhões de domicílios no Brasil em 2022 edit

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - O Censo 2022, divulgado nesta sexta-feira (23) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), apontou que 1,2 milhão de pessoas (0,6% da população) moram em residências sem banheiro (cômodo com vaso sanitário e lugar para tomar banho).

No ano retrasado, existia ao menos um banheiro de uso exclusivo em 71,1 milhões de domicílios, onde moravam 197,5 milhões de pessoas (97,8% da população brasileira).

continua após o anúncio

Quase 50 milhões de pessoas vivem em lares sem descarte correto de esgoto, o que representa aproximadamente 24% da população brasileira. Entre os pretos e pardos, que compõem pouco mais da metade da população brasileira, o percentual de pessoas sem acesso adequado ao esgoto fica próximo de 70%.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: