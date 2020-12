Mais de 120 organizações pedem inquérito contra ataque do governo nas áreas da saúde mental

Governo promoveu um ‘revogaço’ planejado pelo governo Jair Bolsonaro em portarias que estruturam a política de saúde mental no País. Especialistas indicam que medida irá promover um retrocesso sem precedentes edit

247 - Mais de 120 profissionais da área da saúde acionaram o Ministério Público Federal contra mais uma medida do governo federal que retira conquistas sociais históricas. Desta vez promoveram o ‘revogaço’ em portarias que estruturam a política de saúde mental no País. As entidades pedem que um inquérito civil seja aberto pela Procuradoria.

Segundo reportagem do jornal Estado de S.Paulo, uma das mudanças previstas é retirar dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) o atendimento psiquiátrico voltados a usuários de drogas. Outra proposta visa afrouxar o controle sobre internações involuntárias dos pacientes dependentes de drogas, retirando a necessidade de comunicação ao Ministério Público, como é feito hoje.

A reportagem ainda acrescenta que, “em ofício enviado à Procuradoria, 128 entidades afirmam que as medidas, caso sejam implementadas, representarão um desmonte de políticas públicas da área da saúde mental e abririam brecha para falta de fiscalização do governo sobre o acompanhamento de pacientes”.

