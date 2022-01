Mais de 25 mil perícias serão atrasadas com greve de médicos do INSS

Apoie o 247

Metrópoles - Peritos médicos do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) decidiram se unir aos servidores federais em protesto pelos reajustes salariais não concedidos ao funcionalismo pelo presidente Jair Bolsonaro (PL). De acordo com fontes ouvidas pelo Metrópoles, a previsão é que os peritos vão cruzar os braços na próxima segunda-feira (31/1).

A classe reivindica aumento de 19,9% no salário.

A União reservou R$ 1,7 bilhão no Orçamento de 2022, mas não descreveu quais categorias serão contempladas. O valor, no entanto, já foi prometido para cobrir o reajuste salarial dos policiais federais, demanda que partiu do próprio mandatário do país.

