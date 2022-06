Mais de 35 mil crianças e adolescentes foram estuprados no Brasil em 2021, diz Fórum de Segurança Pública

Apoie o 247

ICL

247 - O Fórum Brasileiro de Segurança Pública informou em pesquisa feita a pedido do Instituto Liberta que 35.735 crianças e adolescentes de zero a 13 anos foram estuprados no Brasil no ano passado. De acordo com os dados, na maioria dos estupros, as vítimas tinham vínculo com o autor: 40% dos crimes foram cometidos por pais ou padrastos; 37% por primos, irmãos ou tios; e quase 9% por avós. As estatísticas mostraram que 85,5% das crianças e adolescentes vítimas de estupro de vulnerável foram meninas e 14,5% meninos. Os números foram publicados nesse domingo (26) pelo programa Fantástico, da Globo.

Presidente do Instituto Liberta, Luciana Temer afirmou que, "se a gente lembra do fato de que são mais de quatro meninas de menos de 13 anos estupradas por hora, que o Brasil por ano tem mais de 21.600 meninas que ficam grávidas antes dos 14 anos de idade, a gente vai ter certeza de que este não foi o único caso que aconteceu e precisamos falar disto".

A violência por meio de estupro teve destaque na imprensa nacional nos últimos dias após a juíza Joana Ribeiro Zimmer, de Santa Catarina, impedir uma criança estuprada de fazer o aborto legal, o que gerou investigação do Tribunal de Justiça (TJ-SC). O Ministério Público Federal (MPF) informou que a menina conseguiu fazer o procedimento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE