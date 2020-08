Mais de 40 milhões de brasileiros gostariam de trabalhar, mas não encontram vagas ou deixaram de procurar, diz IBGE

247 – O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou na manhã desta sexta-feira (7) que mais de 40 milhões de brasileiros gostariam de trabalhar, mas não encontram oportunidades ou deixaram de procurar. Cerca de 12,4 milhões de pessoas estão desocupadas e outros 28 milhões fora de força de trabalho. A apuração é do portal G1.

O número de desempregados na semana entre os dias 12 e 18 de julho ficou acima do registrado na semana anterior, quando eram 12,2 milhões, de acordo com dados da Pnad Covid. No entanto, a taxa de desempregados permaneceu em 13,1%

