Mais de 79 mil militares receberam Auxílio Emergencial indevidamente, diz TCU

Apoie o 247

ICL

247 - O Tribunal de Contas da União (TCU), em relatório entregue ao gabinete de transição do governo do Lula nesta quarta-feira (16), identificou que 79 mil militares receberam o Auxílio Emergencial indevidamente no primeiro mês do benefício.

Os dados foram apresentados pelo presidente em exercício do TCU, ministro Bruno Dantas, que destacou que a coleta das informações só foi possível após o TCU determinar que o Ministério da Cidadania tornasse público a lista dos beneficiários.

“A lista dos beneficiários era uma lista que só o Ministério da Cidadania conhecia. O TCU identificou logo no primeiro mês que mais de 79 mil militares recebiam indevidamente o Auxílio Emergencial. Por que indevidamente? Porque um dos critérios de elegibilidade era que as pessoas fossem desempregadas. Então, quem era militar não podia receber”, explicou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.