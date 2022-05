Mais de 80% das vítimas de policiais em 2021 eram negras, diz Monitor da Violência

A pesquisa levou em consideração as 2,7 mil vítimas de policiais para as quais existiu a informação de raça edit

247 - Números apontaram que, em 2021, 2,2 mil (81,5%) das 2,7 mil vítimas de policiais para as quais existiu a informação da raça eram pessoas negras. Foi o que apontou o Monitor da Violência, uma parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Núcleo de Estudos da Violência da USP. As estatísticas foram publicadas pelo portal G1.

Onze estados brasileiros não coletaram ou não divulgaram informações completas sobre a raça das pessoas mortas por policiais no ano de 2021.

A raça de cerca de 2,5 mil das mais de 6,1 mil pessoas mortas pela polícia em 2021 não foi divulgada (41% do total).

Entre os 3,6 mil casos em que a raça foi divulgada, mais de 900 constam com a raça "não informada".

