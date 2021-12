Mais de 80% dos pais querem vacinar filhos contra Covid-19, aponta pesquisa da Fiocruz

Apoie o 247

247 - Levantamento feito pela Fiocruz mostra que mais de 80% dos pais brasileiros querem vacinar os filhos contra a Covid-19. A informação é da CNN Brasil.

Nesta quinta-feira (23), o governo abriu uma consulta pública sobre vacinação de crianças de 5 a 11. Os pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), no entanto, já tabulam mais de 15 mil formulários colhidos pela internet para entender qual é a percepção sobre a imunização infantil.

Entre os que hesitam, 16%, estão os pais de crianças de zero a quatro anos, grupo que ainda não tem a vacina aprovada.b No grupo com filhos entre 5 e 11 anos, perfil que tem vacina aprovada pea Anvisa, a taxa é de 12%. Ela sobe para 14% entre os responsáveis por adolescentes acima dos 12 anos, que já têm imunizantes disponíveis nos postos de saúde.

Segundo a coordenadora do estudo, a médica Daniella Moore, a resistência na imunização infantil mostra ligação com informações equivocadas sobre a vacina, várias delas fake news disseminadas nas redes sociais.

“Ao contrário de outros países, em que as pessoas não se vacinam porque não querem, no Brasil, a grande maioria quer a vacina, acredita na ciência, tem uma relação de confiança com o Programa Nacional de Imunizações. A gente viu que os motivos que as pessoas estão hesitando têm alguns eixos principais que podem ser esclarecidos”, avalia.

