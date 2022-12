Mais demissões: diretores de jornalismo de TV da CNN são desligados da emissora

Apoie o 247

ICL

247 - As demissões na CNN Brasil ainda não chegaram ao fim. Após a demissão do diretor de jornalismo de TV João Beltrão na semana passada, a também diretora de jornalismo de TV Valentina Menezes foi demitida na manhã de hoje, quando retornava das férias. As informações são do portal Splash.

Na última quinta-feira (1), profissionais como os apresentadores Monalisa Perrone, Gloria Vanique, Marcela Rahal e Sidney Rezende foram alguns dos dispensados da CNN Brasil. A emissora anunciou uma "reestruturação" na grade de programação e fechou a filial no Rio de Janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.