Mais erros: MEC não libera lista de espera do SISU para universidades

A primeira versão do documento foi enviada pelo Ministério da Educação na quinta-feira 6 com erros. A nova versão corrigida ainda não foi liberada edit

247 - Universidades federais de diferentes regiões do Brasil comunicaram aos estudantes nesta sexta-feira 7 que receberam uma lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) com erros, noticia reportagem do Estado de S.Paulo.

A imagem abaixo, recebida pelo 247 por uma estudante, mostra a mensagem de uma dessas instituições, a UNIFESP (Universidade Federal de São Paulo).





O Ministério da Educação (MEC) enviou uma versão da lista nesta quinta-feira 6, mas horas depois alertou as instituições que ela tinha problemas e pediu para que não fossem divulgadas.

O cronograma do MEC previa que o resultado da lista de espera seria divulgado nesta sexta. O MEC ainda não se pronunciou sobre o problema.

O novo erro acontece após uma série de falhas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e no próprio Sisu.