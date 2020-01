Mais pobres têm inflação maior: 0,93%, segundo FGV

"O Índice de Preços ao consumidor C1, da Fundação Getúlio Vargas, que mede a variação e preços para famílias até 2,5 salários mínimos, bateu 0,93 % em dezembro, contra 0,77 por cento do índice geral do índice geral, que abrange famílias com até 33 salários mínimos de renda", informa o jornalista Fernando Brito, do Blog Tijolaço edit