Mais um marqueteiro diz "não" a Moro: dessa vez, Paulo Vasconcelos, ex Aécio e Henrique Meirelles

247 - O ex-juiz Sergio Moro, declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nos processos contra o ex-presidente Lula (PT) na Lava Jato, segue tendo dificuldades para encontrar um marqueteiro que aceite conduzir sua campanha eleitoral para presidente em 2022.

Segundo o colunista Lauro Jardim, do Globo, o não mais recente que Moro recebeu foi de Paulo Vasconcelos, que já fez algumas campanhas do deputado Aécio Neves, e também trabalhou para o ex-ministro da Fazenda de Michel Temer, Henrique Meirelles.

A fraca performance como político e seu baixo desempenho eleitoral são algumas das dificuldades do ex-juiz na busca por um marqueteiro. Além disso, com seus abusos, a Lava Jato, coordenada no Ministério Público Federal pelo ex-procurador Deltan Dallagnol - hoje no mesmo partido de Moro - atingiu em cheio renomados marqueteiros, como João Santana e Renato Pereira, por exemplo.

