Mais uma vez, Bolsonaro liga para Temer para pedir ajuda

Bolsonaro acionou o ex-presidente para garantir que André Mendonça fosse aprovado pelo Senado para ocupar uma cadeira no Supremo

247 - Mais uma vez, Jair Bolsonaro (PL) acionou o ex-presidente Michel Temer para pedir ajuda. Recentemente, Temer foi chamado por Bolsonaro para, na ocasião do feriado de 7 de setembro, apaziguar os ânimos entre ele e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Desta vez, a ajuda estava relacionada à aprovação do ex-AGU André Mendonça para o Supremo pelo Senado.

Dias antes da sabatina, Bolsonaro telefonou para Temer e pediu que o ex-presidente o ajudasse a conseguir votos favoráveis a Mendonça no MDB.

Temer então conversou com senadores e destacou 'o notório saber jurídico' do agora novo ministro do Supremo.

