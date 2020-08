Mais uma vez Trump tenta humilhar o Brasil e ameaça impor retaliações por tarifa sobre etanol

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou nesta segunda-feira (10) impor tarifas a produtos brasileiros se Jair Bolsonaro, que age como subordinado, não reduzir as tarifas fixadas pelo Brasil sobre o etanol importado dos EUA edit

247 - “No que diz respeito ao Brasil, se eles impõem tarifas, nós temos de ter uma equalização de tarifas. Vamos apresentar algo sobre tarifas e justiça, porque muitos países têm nos cobrado tarifas e nós não cobramos deles. É chamado reciprocidade. Você pode esperar algo sobre isso muito em breve”, disse Trump.

A declaração foi dada quando questionado pela reportagem da GloboNews se havia pedido ao embaixador dos EUA no Brasil, Todd Chapman, para fazer a articulação com o governo brasileiro para reduzir as tarifas impostas ao etanol.

Atualmente, há isenção para importação de até 750 milhões de litros de etanol por ano, mas a partir daí a tarifa é de 20%. A cota já foi flexibilizada, mas a Embaixada dos EUA no Brasil tem feito apelos ao governo para derrubar as tarifas.

O Brasil importou 810,92 milhões litros de etanol dos EUA neste ano. Os números vêm caindo desde 2017, quando as importações atingiram a marca de 1,8 bilhão. A produção média de etanol nos EUA atingiu a marca de 931 mil barris por dia no início de julho. No ano passado, houve queda de 14% nas exportações de etanol ante 2018, a primeira desde 2015, informa o Estadão.



Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.