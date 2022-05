Major da ativa preso por fazer campanha postou 90 fotos pró-Bolsonaro

Preso por desobediência, major João Paulo da Costa Araújo se diz "político" no Instagram e é do partido de Jair Bolsonaro edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles - O major do Exército João Paulo da Costa Araújo, preso na semana passada por desobediência após fazer manifestações político-partidárias nas redes sociais a favor de Jair Bolsonaro, fez pelo menos 90 posts no Instagram em apoio a Bolsonaro.

Araújo está detido em Teresina (PI).No Instagram, o militar da ativa nomeou seu perfil como “político” e se diz pré-candidato a deputado federal pelo PL, sigla de Bolsonaro.

O major divulgou um evento de filiação local do partido e compartilhou vídeos institucionais da legenda, tentando promover a campanha de Bolsonaro.“Golaço!”, “Excelente!” e “Verdade!” são alguns dos títulos dos posts pró-Bolsonaro do major, na linha das redes sociais de deputados bolsonaristas. O militar também ataca o STF e Lula nas redes.

Na decisão que autorizou a prisão, o juiz Rodolfo Menezes, da 10ª Circunscrição Judiciária Militar, escreveu: “Se justifica a prisão para a garantia da ordem pública, bem como da hierarquia e disciplina, vetores primordiais das Forças Armadas que restaram sobremaneira abalados”.

