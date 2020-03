Major Olímpio ataca marido de Carla Zambelli por apoio aos PMs amotinados

Fórum - O senador Major Olímpio (PSL-SP) publicou um vídeo em suas redes sociais nesta terça-feira (3) atacando a deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP), e o seu marido, o chefe da Força Nacional coronel Antônio Aginaldo de Oliveira. A crítica central do senador foi ao discurso do coronel aos policiais militares amotinados no Ceará.

O chefe da Força Nacional elogiou os PMs durante assembleia em Fortaleza, neste domingo (1º), e os chamou de “gigantes” e “corajosos”. Para Olímpio, no entanto, o coronel foi “extremamente irresponsável”.

