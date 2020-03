Major Olímpio critica Bolsonaro: “inadmissível falar em chantagem”

247 - Líder do PSL no Senado e defensor do governo Jair Bolsonaro, Major Olimpio (SP) criticou as acusações do governo contra o Legislativo ao afirmar nesta terça-feira (10) que é “inadmissível” falar em chantagem quanto à votação dos Projetos de Lei do Congresso (PLNs) que regulamentam o orçamento impositivo no Congresso Nacional.

“O PLN não nasce no nada, não foi idealizado pelo Congresso, então, é inadmissível dizer que o Congresso está chantageando o Executivo”, declarou o senador em coletiva de imprensa.

Olímpio ainda confirmou que entrará em obstrução junto ao grupo chamado Muda Senado, que reúne Podemos, Cidadania e PSL, por considerar que os PLNs apenas retomam o que havia sido vetado pelo presidente.