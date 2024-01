Malafaia ataca Lula e o Padre Júlio Lancellotti após fazer 'desafio à imprensa tradicional' (vídeo)

Apoie o 247

247 - O pastor-empresário Silas Malafaia usou a rede social para atacar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o Padre Júlio Lancellotti. O religioso também saiu em defesa de Jair Bolsonaro (PL).

"Quero fazer um desafio à grande imprensa. Lula negligenciou a compra de vacinas contra a dengue e os casos explodiram no Brasil. Ninguém vai falar nada? Se fosse Bolsonaro, (seriam) mais de trinta dias de notícias metendo o pau nele", afirmou.

O pastor citou o Padre Júlio Lancellotti, que pode ser alvo de uma eventual Comissão Parlamentar de Inquérito na Câmara Municipal de São Paulo, onde parlamentares da direita querem investigação sobre o trabalho para ajudar pessoas em situação de rua e dependentes químicos. "E o caso do Padre Júlio Lancellotti? Não tem jornalismo investigativo, porque ele é um esquerdopata?".

Desafio a Rede Globo, O Globo, Globo News, Folha de SP, Veja e CNN. Vão ficar calados? pic.twitter.com/rgL302Fcm2 January 22, 2024

