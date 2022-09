Malafaia desiste de atacar STF e muda alvo para Lula e PT no 7 de Setembro

Apoie o 247

ICL

247 - O pastor Silas Malafaia, que acompanhará Jair Bolsonaro (PL) nas manifestações golpistas de 7 de Setembro no Rio de Janeiro, não irá manter o tom agressivo contra o Supremo Tribunal Federal (STF) e o ministro Alexandre de Moraes no ato desta quarta-feira (7), segundo a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles.

A estratégia do pastor será outra, como ele mesmo afirmou à coluna: atacar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o Partido dos Trabalhadores (PT). O discurso terá como foco endossar a narrativa de pastores bolsonaristas de que cristãos não devem votar em candidatos de esquerda.

O trio de Malafaia será usado como palanque por Bolsonaro e sua esposa, Michelle, além dos candidatos bolsonaristas do Rio de Janeiro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.