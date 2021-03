Malafaia dispara ódio contra Lula em grupo evangélico

O pastor afirmou que "Lula está ferrado com os evnagélicos" após críticas do ex-presidente às aglomerações promovidas pelas igrejas. Grupo se reunirá com Bolsonaro para oferecer "apoio espiritual" ao presidente edit

247 - Silas Malafaia, pastor da Assembleia de Deus, descartou as chances de evangélicos se aproximarem a uma possível candidatura do ex-presidente Lula em 2022.

O discurso da última quarta-feira (10) tocou na questão dos evangélicos: "Muitas mortes poderiam ter sido evitadas, muitas mortes. E que o papel das igrejas é ajudar para orientar as pessoas, não é vender grão de feijão ou fazer culto cheio de gente sem máscara, dizendo que tem o remédio pra sarar", disse Lula.

No dia seguinte, revela uma reportagem da Folha de S.Paulo, Malafaia lançou a seguinte mensagem no grupo de WhatsApp Grupo Aliança: "Lula está ferrado com os evangélicos!". Ele também enviou um vídeo criticando duramente a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin de anular as condenações contra Lula na Lava Jato.

Os líderes evangélicos do grupo, entre eles Estevam Hernandes, da Renascer em Cristo e Abner Ferreira, da Assembleia de Deus em Madureira (RJ), reagiram com emojis de aplauso.

Nesta segunda-feira (15), Malafaia, Estevam, Abner, Rene Terra Nova (pastor influente no Norte) e outros se encontrarão com Bolsonaro para oferecer "apoio espiritual" ao presidente

