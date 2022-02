Malafaia garante voto dos evangélicos em Bolsonaro e diz que Moro, Ciro e Lula "vão quebrar a cara"

Apoie o 247

ICL

247 - Aliado de Jair Bolsonaro (PL), o pastor-empresário Silas Malafaia afirmou que os presidenciáveis Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Ciro Gomes (PDT) e Sérgio Moro (Podemos) "vão quebrar a cara com os evangélicos". A declaração foi dada em entrevista ao Metrópoles.

"O que é esse jogo de Ciro, Lula e Moro? Eles perceberam que Bolsonaro foi eleito graças ao voto dos evangélicos. Nós representamos 32% do eleitorado. Só que os sistemas e os meios que estão usando não são meios para conquistar. Estão enganados e vão quebrar a cara com os evangélicos", disse o religioso em entrevista ao site Metrópolis.

"Sei quem é quem no mundo evangélico. Quem está com Moro, com Ciro e com Lula não representa 1% dos evangélicos. São famosos zé-ninguém. Fico dando gargalhada", ironizou o pastor.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Uma pesquisa Datafolha feita entre 13 e 16 de dezembro apontou que Lula é considerado por melhor presidente do Brasil pro 43% dos evangélicos, e 19% escolheram Bolsonaro.

Intenções de votos

A pesquisa PoderData, divulgada nessa quarta, apontou Lula com 40% dos votos do eleitorado como um todo, seguido por Bolsonaro, com 31%. A soma dos votos de todos os adversários do petista atingiu 51%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na disputa de segundo turno, Lula vence Bolsonaro (50% a 35%), Moro (47% a 32%) e Ciro (45% a 22%), além de todos os outros pré-candidatos.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE