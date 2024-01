Malafaia pede impeachment de Moraes após batida da PF na casa de Jordy

Apoie o 247

247 - O pastor-empresário Silas Malafaia voltou a fazer ataques direcionados ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, relator do inquérito dos atos golpistas no STF.

"Ninguém abre um processo de impeachment contra esse ditador. Vocês (deputados federais) vão se calar? Uma afronta ao Poder Legislativo", disse o religioso ao defender o deputado bolsonarista Carlos Jordy (PL-RJ). O parlamentar foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) contra pessoas envolvidas nos atos golpistas que aconteceram no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília (DF).

Em outra referência ao ministro do Supremo, o pastor Silas Malafaia criticou os "absurdos e aberrações cometidas por esse ditador da toga". "Quem vai parar esse cara?", questionou o religioso, que também comentou sobre o inquérito dos atos golpistas. "Em essa conversa foi desmoralizada. Que tentativa de golpe. Alguém tentou derrubar Lula?".

Mensagens obtidas pelos investigadores mostraram que Jordy teria passado orientações sobre atos golpistas a bolsonaristas no estado do Rio de Janeiro. O deputado classificou a ação da PF como autoritarismo.

No inquérito dos atos golpistas, a Procuradoria-Geral da República denunciou 1.413 pessoas - 1.156 incitadores, 248 executores, oito agentes públicos e o financiador. O STF recebeu pelo menos 1345 denúncias criminais da PGR.

