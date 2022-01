Malafaia rejeita encontro com Moro e o chama de Judas e traidor

Mesmo alegando que está aberto a conversas com outros políticos além de Bolsonaro, Malafaia disse que, para Moro, ele “não dá papo” edit

Por Guilherme Amado, no Metrópoles e 247 - O pastor Silas Malafaia disse que não irá se reunir com o ex-juiz suspeito Sergio Moro porque, segundo ele, o pré-candidato ao Planalto pelo Podemos é “Judas e traíra”. Em suas movimentações de pré-campanha, Moro vem se reunindo com líderes evangélicos pelo país, inclusive aliados de Jair Bolsonaro.

Mesmo alegando que está aberto a conversas com outros políticos além do chefe de governo, Malafaia disse que, para Moro, ele “não dá papo”.

