Malafaia se revolta e ameaça Lula após críticas ao genocídio palestino

247 - O pastor evangélico e bolsonarista Silas Malafaia resolveu disparar ameaças contra o presidente Lula. Ele se revoltou com as críticas do chefe de Estado à guerra de Israel contra a Palestina, que já deixou mais de 29 mil mortos.

Por conta das críticas contundentes do presidente Lula aos ataques promovidos pelo governo israelense de extrema direita em Gaza, Tel Aviv decidiu atacar o chefe de Estado brasileiro, declarando-o persona non grata. Em resposta, o embaixador de Israel no Brasil foi convocado pelo Itamaraty para dar explicações.

Dessa forma, Malafaia foi citado pelo portal IG como dizendo: “Lula, se você não se arrepender dessas asneiras que você falou, o seu fim será trágico. Fica aqui o meu protesto e o meu repúdio a uma palavra idiota como essa”.

