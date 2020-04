Malafaia usa vídeo desmentido pela OMS para defender campanha de Bolsonaro contra isolamento

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) desmentiu Jair Bolsonaro nesta terça-feira (31), sobre um vídeo editado e espalhado nas redes que tenta manipular as declarações do representante da entidade, Tedros Adhanom, para afirmar que a entidade mudou de posição e está ao seu lado na defesa do fim do isolamento social.

Apesar disso, o empresário e pastor Silas Malafaia publicou em sua redes sociais o mesmo vídeo editado para dizer que Bolsonaro tem razão em defender o fim do isolamento como medida para enfrentar o avanço do Covid-19.

"Diretor da OMS concorda com Bolsonaro. E agora?", escreveu Malafaia, compartilhando o vídeo.

"Isso já foi desmentido", escreveu um internauta. "Fake news", disse outro.

Diretor da OMS concorda com Bolsonaro. E agora? Assista! https://t.co/TxPGfoFfey — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) April 2, 2020

